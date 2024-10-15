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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لطفي يحاضر اللاعبين.. وتدريبات خططية لمنتخب الشاطئية استعدادًا لكأس أمم أفريقيا

لطفي
لطفي
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واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري بالغردقة.
وقبل انطلاق التدريبات حرص المدير الفني على إلقاء محاضرة فنية وخططيه عن أسلوب لعب المنتخب خلال الفترة القادمة، لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في المباريات المقبلة .
حرص وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على متابعة تدريبات المنتخب لدعم اللاعبين والجهاز الفني ونقل لهم مساندة ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل خلال البطولة.
وأبدى مصطفي لطفي ارتياحه للمستوى الفني والبدني الذي يقدمه اللاعبون خلال المعسكر التدريبي الحالي، وطالبهم بضرورة بذل أقصى الجهود لتحقيق الفوز بلقب البطولة والصعود إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.
يضم الجهاز الفني المعاون كلاً من أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي. عباس حسانين المدلك، وائل طلال المنسق الإعلامي، مؤمن نبوى المدير الإداري وإسلام شاكر مدير المهمات.

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منتخب الشاطئية أمم إفريقيا