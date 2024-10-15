منتخب قطر يسقط أمام إيران بهزيمة ثقيلة في تصفيات المونديال

سقط منتخب قطر، مساء اليوم الثلاثاء، في فخ الهزيمة بنتيجة ثقيلة أمام إيران بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آل راشد بالإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

قص منتخب قطر شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 17 عن طريق المعز علي، مستغلًا تمريرة متقنة من لوكاس مينديز.

منتخب إيران يكتسح قطر في تصفيات كأس العالم 2026

لكن هذا التقدم لم يدم طويلًا، حيث نجح منتخب إيران في تعديل النتيجة في الدقيقة 42 عن طريق النجم سردار آزمون، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشهد الشوط الثاني سيطرة إيرانية واضحة على مجريات اللعب، حيث تمكن سردار آزمون من تسجيل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 48، معززًا تقدم منتخب بلاده.

وفي الدقيقة 65، أضاف محمد موهيبي الهدف الثالث للمنتخب الإيراني، ليقرب فريقه من تحقيق الفوز.

لم يكتف منتخب إيران بهذا، بل عاد محمد موهيبي ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 98، ليختتم الرباعية في شباك منتخب قطر.

بهذه الهزيمة، تراجع منتخب قطر إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط، بينما تصدر منتخب إيران المجموعة برصيد 10 نقاط.