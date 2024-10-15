قرارات عاجلة لوزير الرياضة بشأن مراكز شباب منشأة العماري والكرنك والبعيرات بالأقصر

وافق الدكتور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، على عدد من الطلبات بتطوير عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة الأقصر، والتي تقدم بها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة خلال لقائه بهم بالمدينة الشبابية الدولية بالطود، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الإقليم، وذلك على هامش زيارة الوزير للمحافظة لافتتاح منتدي الشباب العربي الأوروبي الثامن والذي يقام علي مسرح مدينة الشباب الدولية بالطود بمشاركة 36 دولة عربية وأوروبية.

تطوير مركزي شباب الكرنك ومنشأة العماري

شملت الموافقات، الطلب الذي قدمه النائب الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والخاص بإحلال وتجديد مركز شباب منشأة العماري، وتطوير مركز شباب الكرنك، حيث كلف الوزير، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر صلاح رشوان بوضع خطة لتطوير هذه المراكز ومتابعة تنفيذها.

مقترح بإقامة مدرجات بمركز شباب البعيرات

كما تم الموافقة على مقترح إقامة مدرجات بمركز شباب البعيرات الذي تقدمت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والتي أوضحت أن مركز شباب البعيرات يطل على كورنيش النيل في البر الغربي، وأن تطويره مهم خاصة وأن فريق المركز يلعب في دوري الدرجة الثالثة، حيث وعد الوزير بزيارة المركز والعمل على تطويره بشكل كامل، كما وافق وزير الشباب والرياضة، على تطوير تجديد ملاعب نادي الواي، ونادي ماري مرقص.

كانت النائبة أماني الشعولي، قد نجحت في السابق في الحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحي، بإقامة حمامين للشباحة في نزل الشباب الدولي بالطود، أحدهما للكبار والثاني للصغار، حيث تم بالفعل إقامة الحمامين داخل النزل، كما نجحت الشهر الماضي في تنفيذ موافقة الوزير على طلبها بتجديد ملاعب نادي الشباب المسيحي بأرمنت.

ووجهت "الشعولي" الشكر لمحافظ الأقصر، لموافقته على إدخال مركز شباب البعيرات ضمن مشروع التطوير بالمنطقة، بما في ذلك فرش ملعب كرة القدم في المركز بالنجيل الصناعي.

اجتماع نواب الأقصر (3)

اجتماع نواب الأقصر (1)