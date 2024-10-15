معتز بالله عاصم يفوز بذهبية بطولة مالابو المفتوحة للتايكوندو

فاز معتز بالله عاصم لاعب منتخب مصر للتايكوندو بالميدالية الذهبية ببطولة مالابو المفتوحة للتايكوندو المقامة في غينيا الاستوائية خلال الفترة ما بين 15 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

نجح معتز في الفوز في مباراة ربع النهائي بمنافسات وزن 54 كجم على بطل بوركينا فاسو بنتيجة 2-0 قبل أن يواصل تألقه ويفوز على بطل تونس بنتيجة 2-1 ليتأهل للنهائي.

تمكن معتز من الفوز في المباراة النهائية على نظيره بطل فرنسا بنتيجة 2-0 ليحصد بذلك المركز الأول والميدالية الذهبية.

كان قد شارك معتز في منافسات بطولة كأس الرئيس التي أقيمت مؤخرا بغينيا الاستوائية وحقق وقتها المركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات وزن تحت 54 كجم.

يذكر أن أبطال مصر قد شاركوا مؤخرا ببطولة كأس الرئيس بغينيا الاستوائية وتمكن أبطال وبطلات مصر من حصد 5 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية و برونزيتين