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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

دينيس فيلنوف يحصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي

دينيس فيلنوف ورشيدة
دينيس فيلنوف ورشيدة داتي
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حصل المخرج الكندي الشهير دينيس فيلنوف، على وسام جوقة الشرف (فارس الفنون والآداب)، اليوم الثلاثاء، من وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في باريس.

وقالت داتي: "يسعدني أن أمنح اليوم وسام فارس الفنون والآداب للمخرج السينمائي العظيم دينيس فيلنوف. هذا التكريم اعتراف بموهبته الهائلة ومسيرته المهنية وأعماله التي تساهم في التأثير العالمي لمواهب السينما الناطقة بالفرنسية".

وقد تم منحه هذا التكريم تقديراً لمسيرته المهنية، التي تشمل إلى جانب ثنائية “Dune”، أفلام أخرى، منها: "Blade Runner 2049" و"Arrival" و"Sicario" وغيرها من الأعمال.

وسام جوقة الشرف دينيس فيلنوف الثقافة الفرنسي Dune