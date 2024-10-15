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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترحب بتصريحات ميقاتي حول نشر الجيش اللبناني في الجنوب

المتحدث باسم حكومة
المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد منسر
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رحب المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد منسر، بتصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بشأن نشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد.

واعتبر منسر، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية؛ تصريحات ميقاتي " خطوة إيجابية" نحو استقرار المنطقة، وقال إن "هذا ما نتطلع إليه حكومة لبنانية تسيطر على أراضيها، ويجب أن يكون الجيش اللبناني هو المسؤول عن المنطقة الحدودية، وليس حزب الله".

وأضاف المتحدث: أن الولايات المتحدة قدمت دعمًا كبيرًا لإسرائيل بعد الهجوم الأخير لحماس، مشيدًا بتزويد الولايات المتحدة لإسرائيل بمنظومة الدفاع الصاروخي (ثاد).

وأكد أن المنظومة ستكون رادعًا فعالًا ضد التهديدات لكونها قادرة على إسقاط الصواريخ الإيرانية على ارتفاعات عالية.

وأشار منسر إلى أن إسرائيل لا تسعى لحرب مع إيران أو شعبها، لكنها تعرف جيدًا قدرات طهران وكيفية التعامل معها دفاعيًا، مضيفًا أن الهجوم الإيراني الأخير دفع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، ورغم أن الأضرار كانت محدودة، إلا أن الهجوم مثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل.
 

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