قبل مواجهة أمريكا.. نقل مدرب منتخب مصر السابق للمستشفى

تعرض خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق، لوعكة صحية تقل على إثرها إلى المستشفى، قبل ساعات قليلة من مواجهة أمريكا وديًا.

يواجه منتخب المكسيك، فجر الأربعاء، نظيره الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتراجعت صحة أجيري المدير الفني لمنتخب المكسيك في الساعات الماضية، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

نقل أجيري مدرب منتخب مصر السابق إلى المستشفى

وكشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن نقل أجيري إلى مستشفى الطوارئ في مدينة جوادالاخارا، دون الكشف عن طبيعة حالته الصحية أو الأسباب التي أدت إلى نقله المفاجئ.

تأتي هذه الأزمة الصحية في توقيت بالغ الحساسية، حيث يستعد المنتخب المكسيكي لمواجهة قوية أمام الولايات المتحدة الأمريكية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ما قد يبعده عن قيادة منتخب بلاده أمام أمريكا.

أجيري

يذكر أن، هذه هي الولاية الثالثة لخافيير أجيري في تدريب منتخب المكسيك، حيث سبق له قيادة منتخب مصر خلال الفترة من أغسطس 2018 حتى يوليو 2019.

كما تولى خافير أجيري العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها: أتلتيكو مدريد وأوساسونا وليجانيس ومايوركا الإسبانيين، إلى جانب قيادة منتخب اليابان.