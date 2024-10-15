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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام حسن يحتفل بعلم مصر بعد التأهل لكأس الأمم الإفريقية

جهاز المنتخب
جهاز المنتخب
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احتفل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عقب فوز الفراعنة علي موريتانيا بهدف ابراهيم عادل بعلم مصر بعد التأهل الرسمي لكأس  الأمم الإفريقية

نجح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني من حجز بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا، المغرب  2025 بعد الفوز علي منتخب موريتانيا بهدف فى عقر داره 
ليصل اجمالي المنتخبات التي  ضمنت التـأهل حتى الأن تسع منتخبات .
ضمن المنتخب المغربى التأهل لكأس أمم أفريقيا بعد التربع على عرش المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بجانب كونه منظم البطولة، كما ضمن المنتخب الجزائرى التأهل بعد الوصول للنقطة 12.


وحصد أنجولا بطاقة التأهل بعد الوصول لنفس عدد النقاط فى المجموعة السادسة، وتأهل الكاميرون بعدما وصل للنقطة 10نقاط.

وضمن كل من السنغال وبوركينا فاسو التأهل بالوصول للنقطة 10 لكل منهما، وتأهل الكونغو الديمقراطية بالوصول للنقطة 12، ومنتخب كوت ديفوار بعد الوصول للنقطة 10 نقاط.

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب موريتانيا بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
أحرز هدف الفوز اللاعب إبراهيم عادل.
بتلك النتيجة يتأهل الفراعنة الي بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد تحقيق العلامة الكاملة متصدر المجموعة.

دخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي
أحمد عيد
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم
خالد صبحي
محمد حمدي 
مروان عطية
محمود صابر 
أحمد سيد زيزو
عمر مرموش 
أسامة فيصل

حسام حسن يحتفل بعلم مصر التأهل الرسمي لكأس الأمم الإفريقية المدير الفني لمنتخب مص احمد محمدي