إسرائيل تحدد أهدافها في إيران وتستعد للهجوم

أفادت لمصادر إعلامية عبرية، أن إسرائيل حددت الأهداف التي تعتزم مهاجمتها في إيران، مع التأكيد على أن التنفيذ أصبح مجرد مسألة وقت.

ونقلت التقارير عن مسؤول إسرائيلي بارز تأكيده على وضوح الأهداف وتحديدها في الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة محلية أن قرار تنفيذ الهجمات المرتقبة سيُتخذ من قبل ثلاثة من أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في إسرائيل، مع تزويد باقي أعضاء المجلس الوزاري الأمني بالمعلومات الأساسية فقط حول الخطط المحددة.

هؤلاء المسؤولون يشملون رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان.

وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل ستحترم وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن هذه القضية، لكنها ستتخذ قراراتها النهائية بناءً على ما يخدم مصالحها الوطنية.

جاء هذا التصريح بالتزامن مع ما نقلته تقارير إعلامية عن توجيه الرئيس الأمريكي تحذيرًا لرئيس الوزراء من مغبة استهداف مواقع استراتيجية إيرانية قد تؤدي إلى تأجيج التوترات في المنطقة.

وتزامنت هذه التطورات مع ما أوردته صحيفة أمريكية حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي لإدارة واشنطن بأن الرد الإسرائيلي سيركز على مواقع عسكرية في إيران، بعيدًا عن المنشآت النووية أو موارد الطاقة، في محاولة للحد من التصعيد واحتواء تداعياته.