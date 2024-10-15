المشدد 15 سنة لمتهم قتل شابًا لخلافات بينه وبين طليق شقيقته بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة في قتل شاب بسبب خلافات بين المتهم، وطليق شقيقته وبتدخل المجني عليه طعنه في الحال لياخذ الطعنة بدلا عن شقيقه بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم س.ا عاطل قتل شابا يدعي م.م عامل أثناء نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وطليقته وخلافات علي نفقة الصغار ومحاولة الصلح بينهما لكنها رفضت وقام المتهم بضرب شقيق المجني عليه مما أثار الشجار بينهما وأخرج المتهم سكينا وطعنه في الحال وفر هاربا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة قائلا شقيقتي طلقت منذ أشهر وفوجئت أن طليقها يحاول الصلح خوفا من القضايا التي أقامتها ضده في المحاكم وبرفضها هددها بأخذ أطفاله ونشبت بينهما مشادة كلامية في بداية الأمر وبتدخلي بالتطاول من قبل المجني عليه وشقيقه وطردتهم خارج المنزل لكنه حمل نجل شقيقتي محاولا أخذه بالقوة ورفض الاستماع لأحد وتدخل الشيطان بيننا لاخرج سلاح أبيض سكينه وطعنته ليسقط غارقا في دمائه متوفيا في الحال.

ومن جانبه قال الضابط مجري التحريات في الواقعة أن تحرياته السريه توصلت أن منطقة المرج شهدت جريمة قتل شاب علي يد عاطل بسبب خلافات أسرية وأن المتهم هرب في الحال وبضبطه اعترف ارتكاب الواقعة.

ومن جانب آخر قال شقيق المجني عليه خسرت بيتي وزوجتي بسبب تدخل شقيقها في كل كبيرة وصغيرة ولأن طليقتي بتشتغل مرحب بوجودها معه خاصة أنه تنفق عليه ليقف حاجزا في الرجوع لها وبكل مرة احاول الحديث معها يتدخل ويوم الواقعة طلبت من شقيقي الحضور للحديث مع شقيق طليقته لأجد الوقت لأقنعها الرجوع لمسكن الزوجية والابتعاد عن المحاكم ليقوم شقيقها بطردنا وحمل سلاح سكينة محاولا طعني ليأخذ شقيقه الطعنة وتوفي في الحال قبل إسعافه.

البداية بوقوع مشادة كلامية بين سيدة وطلقيها تسببت في مقتل شقيقه، بعد تطور المشادة إلى مشاجرة حادة بالأيدي بين شقيقي السيدة وطليقها وشقيقه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أحد المستشفيات بوصول جثة شاب مصاب بطعنة نافذة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.