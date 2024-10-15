بعد فوز الفراعنة علي موريتانيا.. 9 منتخبات تحجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا

نجح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني فى حجز بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا، المغرب 2025 بعد الفوز علي منتخب موريتانيا بهدف فى عقر داره

ليصل اجمالي المنتخبات التي ضمنت التـأهل حتى الأن تسع منتخبات .

ضمن المنتخب المغربى التأهل لكأس أمم أفريقيا بعد التربع على عرش المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بجانب كونه منظم البطولة، كما ضمن المنتخب الجزائرى التأهل بعد الوصول للنقطة 12.



وحصد أنجولا بطاقة التأهل بعد الوصول لنفس عدد النقاط فى المجموعة السادسة، وتأهل الكاميرون بعدما وصل للنقطة 10نقاط.

وضمن كل من السنغال وبوركينا فاسو التأهل بالوصول للنقطة 10 لكل منهما، وتأهل الكونغو الديمقراطية بالوصول للنقطة 12، ومنتخب كوت ديفوار بعد الوصول للنقطة 10 نقاط.

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب موريتانيا بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

أحرز هدف الفوز اللاعب إبراهيم عادل.

بتلك النتيجة يتأهل الفراعنة الي بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد تحقيق العلامة الكاملة متصدر المجموعة.

دخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

أحمد عيد

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

خالد صبحي

محمد حمدي

مروان عطية

محمود صابر

أحمد سيد زيزو

عمر مرموش

أسامة فيصل