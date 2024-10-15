محافظ الأقصر يعلن افتتاح وتشغيل حمام السباحة الأول العام المقبل

أعلن المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح وتشغيل حمام السباحة الأوليمبي بالعوامية العام المقبل، بالإضافة إلى افتتاح عدة مشروعات رياضية بالمحافظة تتضمن ملاعب وأعمال تطوير لمراكز الشباب ومنشأت رياضية جديدة.

المهندس عبدالمطلب عمارة يثمن دعم وزارة الشباب والرياضة للأقصر

جاء ذلك على هامش لقاء محافظ الأقصر، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للأقصر اليوم الثلاثاء، والتي أشاد فيها المحافظ بالجهود المبذولة لتطوير المنشأت الرياضية والملاعب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، مثمناً دعم الدكتور أشرف صبحي لمحافظة الأقصر.

وأكد عمارة على أن محافظة الأقصر تشهد إنشاء وتطوير وتجديد عدد كبير من مراكز الشباب، حيث تم إنشاء مراكز شباب جديدة في قرى إسنا وأرمنت ضمن مبادرة "حياة كريمة" ، كما تم تشييد مراكز شباب جديدة في مختلف مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجديد التي تتم باستمرار لمراكز الشباب والملاعب.

وزير الشباب الرياضة يجري جولة بمحافظة الأقصر

وكان وزير الشباب والرياضة قد أجرى زيارة لمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، افتتح خلالها ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب طيبة العوامية، كما قام بفقد العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة داخل مركز شباب طيبة العوامية ومنها مركز الفنون شعبة الموسيقي والكورال وشعبة الفنون الشعبية والجدارية، كما تفقد معرض المنتجات الحرفية واليدوية والتي قام بتنفيذها فريق الطلائع، وقام أيضا بوضع حجر الأساس لمشروعات الطرح الاستثماري داخل نادي المدينة المنورة والتي اشتملت علي فرع للبنك الأهلي وإقامة مول تجاري وتنفيذ العديد من المحلات التجارية.

وقبل نهاية جولته بالأقصر، تفقد الوزير وبرفقته محافظ الأقصر، المدينة الشبابية الدولية بالطود وعقدا لقاءً مع عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، واختتم الوزير زيارته للمحافظة بإفتتاح منتدي الشباب العربي الأوروبي الثامن والذي يقام علي مسرح المدينة الشبابية الدولية بالطود بمشاركة 36 دولة عربية وأوروبية.

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