تعرف على موعد المباراة القادمة للفراعنة بعد التـأهل لكأس أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مبارياته القادمة فى شهر نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، وذلك بعد حصد بطاقة التـأهل لكأس أمم أفريقيا بعد تحقيق الفوز على موريتانيا بهدف دون رد.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مباراة امام نظيره الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتين خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

حقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.