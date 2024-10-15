ماذا قال حسام حسن بعد الفوز على موريتانيا؟

شكر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، اللاعبين على تحقيق الفوز علي موريتانيا رغم الظروف الصعبة والرطوبة واللعب على نجيل صناعي، كما وجه الشكر للشعب والجمهور الموريتاني الشقيق على حسن الاستقبال.

حسام حسن

حسام حسن يشرح تفاصيل لقاء موريتانيا

وتابع: "واجهنا منتخبا قويا سواء في القاهرة أو في نواكشوط ومدير فني جيد أتمنى لهم التوفيق في التصفيات".

وأكد إصرار اللاعبين وتوفيق ربنا ومجهود الفريق بالكامل السبب في الفوز والتأهل.

وقال حسام حسن: إن غياب صلاح ومصطفى محمد ودونجا كان لداعي الإصابة.

واختتم العميد: " كسبنا أكثر من لاعب في المعسكرات والمباريات الأخيرة، شكرا للجمهور المصري وأعدهم بمواصلة تطور الأداء في الفترة القادمة".