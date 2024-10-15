محافظ القليوبية يتحدث لـ«البوابة نيوز»: استراتيجيات لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.. أخبرت رؤساء المدن: مكتبي في الشارع ومكاتب حضراتكم أيضًا.. وملف النظافة على رأس أولوياتنا

على الرغم من الاختلافات بين العمل كمهندس والمهام الإدارية فى المحليات، فإن المبادئ الأساسية للإدارة تبقى ثابتة. فى هذا السياق، تتجلى أهمية امتلاك المعرفة الكافية والتقنيات المناسبة لقيادة فرق العمل بفاعلية، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات اليومية وتحقيق الأهداف المرسومة.

تتعدد المشكلات التى تواجه الإدارات المحلية، بدءًا من قضايا النظافة والإشغالات إلى ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم. وقد تمثل ذلك فى تطبيق استراتيجيات جديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.

وخلال حوار مع «البوابة نيوز»، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أهمية أربع قواعد أساسية لتحقيق النجاح فى العمل المحلي، وهى النزاهة، والاتصال المباشر مع المواطنين، وضبط أداء المحليات.

وقال لرؤساء المدن: «مكتبى فى الشارع، ومكاتب حضراتكم أيضًا»، مما يعكس التزامه بالتواصل الفعال مع الجمهور. وأشار أيضًا إلى وجود استراتيجيات مدروسة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بجد على التواصل المستمر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم.

وفيما يلى نص الحوار..



■ هل لاحظت اختلافًا بين عملك كمهندس والوظائف فى المحليات؟

- بالتأكيد، طبيعة الإدارة فى المحليات تختلف عن العمل كمهندس، ولكن هناك قواعد أساسية تشترك فى كلا المجالين. أضع استراتيجية واضحة فى عملى تعتمد على "علم الإدارة". لتحقيق النجاح فى إدارة أى عمل، يجب أن تتوفر لديك المعرفة الكافية عن هذا العمل. القاعدة الثانية هى بناء فريق عمل قادر على مواجهة التحديات وإيجاد حلول سريعة وفعالة. نجاح أى مشروع يعتمد على القاعدة الثالثة، التى تتمثل فى تحديد المسئوليات لكل عضو فى الفريق، لتجنب التضارب فى الاختصاصات. والقاعدة الرابعة هى تحديد الأهداف من خلال وضع مستهدفات لكل عضو لتحقيقها. بعد تطبيق هذه القواعد الأربع، يمكننا قياس "مؤشرات الأداء"، التى توضح أداء كل فرد فى الفريق.



■ ما دور المحليات فى ضبط أداء الموظفين؟

- منذ تولى منصب محافظ الإقليم، اتبعت أسلوب "ضبط النزاهة"، مع التركيز على التواصل المباشر مع المواطنين. أؤمن بأنه يجب أن أكون متواجدًا وسط الناس، وأحببت استخدام العبارة "مكتبى فى الشارع". أنا مكلف من القيادة السياسية بالاستماع إلى مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى كل مكان بالمحافظة. أى مشكلة يمكن حلها إذا اجتمعت الجهود للوصول إلى مستوى عال من جودة الخدمات وتحسين الحياة للمواطنين.

وجهت موظفى المحليات بضرورة الالتزام بالتواجد الميدانى والتواصل المستمر مع المواطنين، مع أهمية التعامل بصراحة وشفافية، واحترام الجوانب الإنسانية والقانونية فى كل قرار. طلبت منهم أن يكونوا أيضًا متواجدين فى الشارع.



■ ما أبرز المشكلات التى واجهتك عند توليك المنصب؟

- كان ملف النظافة والإشغالات من الملفات الرئيسية التى أوليت اهتمامًا خاصًا لها، خصوصًا بعد تلقى شكاوى من سكان شبرا الخيمة والخصوص، وكذلك الإشغالات فى بنها. من حق المواطن السير بأمان فى شوارع خالية من العشوائيات والباعة الجائلين. تسعى أجهزة المحافظة جاهدة لتوفير أماكن حضارية بديلة للباعة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

أول قرار لى فى هذا الملف كان متابعة تسكين الباعة الجائلين فى أماكن جديدة محددة، مثل أسفل كوبرى الرياح التوفيقي. كذلك، قمت بالتنسيق مع إدارة المرور لنقل مواقف الأقاليم بالقرب من السوق الجديد لضمان استمرار الباعة فى أماكنهم الجديدة. ووجهت بشن حملات لإزالة الإشغالات، مع الالتزام بعدم عودتهم مرة أخرى. تم وضع نقطة أمنية لشرطة المرافق فى تلك المنطقة لضمان عدم تكرار المخالفات.

لن نسمح لأى بائع بالاستمرار فى استخدام الأرصفة أو الكباري، حيث إن ذلك يتسبب فى عرقلة حركة المرور. المواطن له الحق فى السير فى شوارع نظيفة وآمنة، وهذا يتطلب تكاتف الجميع لتحقيق ذلك. سأتعامل بحزم مع هذا الملف حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح.

فيما يتعلق بمشكلة القمامة، هناك خطة شاملة لتحسين منظومة النظافة فى شبرا الخيمة والخصوص. تتضمن الخطة زيادة عدد سيارات القمامة وتفعيل دور عمال النظافة وتدريبهم، بالإضافة إلى نشر الوعى بين المواطنين حول أهمية النظافة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

المحافظة ملتزمة بتحسين البيئة العامة، وملف النظافة سيكون على رأس أولوياتنا. أدعو جميع المواطنين للتعاون مع المحافظة للحفاظ على نظافة شوارعهم.



■ ما الإنجازات التى حققتها فى ملف تطوير القناطر الخيرية؟

- الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالقناطر الخيرية لجذب المزيد من المستثمرين، من أجل إقامة المشروعات التى تهم المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة للشباب حديثى التخرج للقضاء على البطالة، وضمن هذه المشاريع استغلال الإمكانات السياحية الهائلة التى تتمتع بها القناطر الخيرية، وتحويلها إلى وجهة سياحية جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والعالمية.

المشروع سيساهم فى تنمية الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل للشباب، وخاصة تطوير منطقة الشاليهات حيث تم طرح فكرة إنشاء نادى سياحى رياضى ومرسى نهري، مما سيجعل المنطقة وجهة مفضلة لعشاق الرياضات المائية والأنشطة الترفيهية وأيضًا نعمل على استغلال أرض الكامب من خلال إنشاء أماكن ترفيهية وسياحية أو نادى نهري، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارتى الرى والزراعة.

هذا المشروع مهم فى جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية السياحية فى المحافظة، وخاصة أن القناطر الخيرية تتمتع بموقع جغرافى متميز وإمكانيات طبيعية واعدة تجعلها قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي، والمشروع سيساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى القطاع السياحى بمحافظة القليوبية، وأن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات فى مختلف المجالات، كما سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى المعيشة.

الأمور لم تقف عند ذلك الحد هناك اهتمام كبير بقرية مرجانة السياحية والتى جرى طرحها للاستثمار لتطويرها من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القليوبية ووزارة الرى ووزارة الزراعة، بعد حل أزمة تعدد جهات الولاية بتعليمات من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك فى إطار حرص المحافظ على إحياء واستغلال أصول الدولة غير المستغلة ولاستعادة السياحة فى مدينة القناطر إلى سابق عهدها.

وجهت بتفعيل بروتوكول التعاون، حيث إن القناطر الخيرية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الكبرى من خلال موقع جغرافى متميز وحدائق خضراء علاوة على نهر النيل الذى يطل عليها من الجانبين، مما يوفر لها جميع المقومات التى تجعل منها مدينة سياحية عالمية يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم.

المشروعات الاستثمارية الواعدة فى القناطر الخيرية مستمرة حيث بدأنا فى دراسة تطوير منطقة الشاليهات وجرى طرح فكرة إنشاء نادى سياحى رياضى ومرسى نهري، مما سيجعل المنطقة وجهة مفضلة لعشاق الرياضات المائية والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى استغلال أرض الكامب من خلال إنشاء أماكن ترفيهية وسياحية أو نادى نهري، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارتى الرى والزراعة.



■ ماذا عن مشروع "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؟

- انتهينا من تنفيذ المشروعات فى المرحلة الأولى فى حياة كريمة بنسبة ٩٣.٥٪، حيث تستهدف المبادرة بالمرحلة الأولى مركز شبين القناطر بإجمالى ٩ وحدات محلية، و٣٦ قرية، و١٤٨ عزبة بإجمالى ٧٠٣ مشاريع، بتكلفة حوالى ٧.١ مليار جنيه.

هناك عدد من التحديات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات، مثل تأخر بعض المواد الخام، أو وجود بعض المعوقات الميدانية، ووجهنا بتشكيل لجان فنية لدراسة هذه التحديات والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، وذلك لضمان استمرار العمل فى هذه المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة، وعلى جانب آخر تم الانتهاء من عدد من المشروعات مؤخرًا، مثل أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الزهويين ومراكز شباب كفر الشوبك والشوبك وعرب الصوالحة، لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة فى هذه المناطق.



■ ما خطة المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار؟

- هدفنا هو تخفيف العبء عن المواطن وتقديم السلع الأساسية بأسعار مناسبة. سنعمل على إقامة معارض لرفع المعاناة عن المواطنين، ونسعى للتعاون مع الغرفة التجارية لضبط الأسعار.

هدفنا التخفيف عن المواطن البسيطـ، وتقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وضبط الأسعار فى الأسواق والتخفيف على المواطنين فى المحافظة من خلال إقامة المعارض التى تهدف لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

والفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية للمساهمة فى استقرار الأسعار، وتوفير مزيد من السلع وتنوعها، والتوسع فى المعارض والمبادرات لدعم المواطنين وضبط السوق، كما أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدى بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية كافة للمواطنين بأسعار مخفضة، والمحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة، لتنفيذ مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أن السلع كافة متوفرة بكميات تفى وتُلبى احتياجات المواطنين، ووجهة رؤساء المُدن والمراكز والأحياء، بإستمرار التنسيق مع مباحث ومديرية التموين وجهاز حماية المُستهلك وجميع الأجهزة المعنية، بمتابعة الأسواق والمحال التُجارية بشكل يومى والتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وبالأسعار المُحددة من قبل الحكومة حفاظًا على حقوق المواطنين.



■ كيف تتعاملون مع ظاهرة "التوك توك"؟

- بدأنا فى عمل قاعدة بيانات، من خلال حصر مركبات التوك توك حتى يعرف المواطن حقه من خلال رؤية متكاملة لمعالجة الأخطاء، وأعطينا مهلة للجهات التنفيذية بالمحافظة والمواقف ٦ أشهر لوضع خطة متكاملة لتنظيم عمل مركبات التوك توك، مع وضع تعريفة مقننة لها بما يتناسب مع ظروف المواطن وقائد المركبة، مع التوسع فى ترقيم المركبات بهدف المراقبة ومواجهة عشوائية السائقين والمواقف الخاصة، وترقيم المركبات ووضع لوحات رقمية عليها سيساعد فى وضع مراقبة على هذه المركبات وسائقيها لحماية المستخدمين والمواطنين فى حالات الاستغلال، أو التعرض لأى مشكلة أو حادث خلال استخدام المركبة، وسيتم وضع تعريفة عادلة تناسب كل الأماكن بالمدن والقرى وفق المسافات.



■ ماذا قدمتم فى ملف الصحة؟

- وجهت بفتح عدد من العيادات المسائية للتأمين الصحى بمستشفى الحميات والرمد بمدينة بنها، وذلك فى إطار التخفيف والتسهيل على المواطنين فى تلقى الخدمة العلاجية والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية لهم داخل العيادات، وعقدت اجتماعًا مع مدير فرع التأمين الصحى ومديرى المناطق وبعض العيادات للتوسع فى فتح منافذ جديدة للعيادات المسائية ببنها وشبرا الخيمة ليصبح عدد العيادات المسائية التى تقدم خدماتها للجمهور ٥ عيادات مسائية تتبع فرع التأمين الصحى بالمحافظة.



■ ماذا عن قرار عودة اللقاء الجماهيري؟

- فور تولى منصب محافظ الإقليم اتخذت قرارا بعودة اللقاء الجماهيرى وذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية والمواطنين وتحدث تغيير معهم، لبحث طلبات المواطنين ومشاكلهم والاستماع لمتطلباتهم وجها لوجه، وبحضور كل قيادات المحافظة ووكلاء الوزارة ونواب البرلمان والإعلاميين والصحفيين، وذلك بعدما تم إعادة تحديد اللقاء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وأضع بحث شكاوى المواطن البسيط فى أولى أولوياتي، وجرى التشديد على رؤساء المدن والأحياء ببحث مشاكل المواطنين وحلها، بقلهم "طبطبوا على المواطن البسيط والغلبان"، ولن يتم التسامح مع من يهمل مشاكل المواطنين وده أقل حاجة ممكن نقدمها لهم.



■ القليوبية مليئة بالقلاع الصناعية.. هل وضعتم خطة للنهوض بملف الصناعة؟

- الدولة حريصة على تقديم مختلف التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي، وتطوير قطاع الصناعة يساهم فى دعم جهود الدولة لتوطين الصناعات محليا، وتعميقها، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذى تعول عليه الحكومة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا فى المشروعات التنموية، وهناك دعم كامل لمنظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كل احتياجات المستثمرين وتشجيع الصناعه المصرية، وذلك فى سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عال من الجودة، للمنافسة فى الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.

هناك أيضًا تنسيق بين المنطقة الاستثمارية ببنها ومحافظة القليوبية لسرعة إنشاء منافذ ثابتة داخل مدن المحافظة لتوفير المنتجات لأبناء المحافظة بأسعار مخفضة، مع توفير هذه المنافذ بشكل مدعم لجميع العارضين حتى يكون المنتج بسعر أفضل من نظيره بباقى الأسواق، وهناك توجه للتوسع فى إعادة تدوير أصول الدولة والاستغلال الأمثل لها، وتحويل الأسواق العشوائية إلى متنزهات للقضاء على العشوائية وإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطنين وتلبى مطالب المواطنين بحياة كريمة.



■ ما القرارات التى اتخذتها لتذليل العقبات على المواطنين فى ملف التصالح؟

- نعمل على توفير كل سبل الدعم للمواطنين، وتذليل أى عقبات تواجههم أثناء استكمال إجراءات التصالح، ووجهنا بتكثيف الجهود لتوعية المواطنين بكافة التفاصيل المتعلقة بملف التصالح، وذلك من خلال الحملات الإعلامية والورش والتوعيه لجذب المواطنين لاستكمال ملفات التصالح المقدمة فى القانون القديم ولم يتم استكمال ملفاتهم، عن طريق الرسائل والإخطارات والعمد والمشايخ والمساجد والكنائس وأى وسيلة ممكنة لسرعة التواصل.

ووجهنا أيضًا بالعمل على زيادة معدلات إصدار نموذج ١٠ المؤقت لكافة الطلبات وتحديدا المحول من نموذج ١٠ المؤقت، وسرعه إصدار نموذج (٨) للطلبات التى تم الرد عليها من إداره التراخيص والتفتيش الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة، حيث تم حل معظم الملاحظات التى كانت موجودة بالمطابقة، والعمل على سرعه فحص جميع الملفات بالوحدات وادخالها إلى لجان البت المستكمل منها وصادر لهم نموذج (٥) لسرعة البت فيها، وكلفنا بزيادة أعمال اللجان الفنية، والنظر إلى أعداد طلبات البت لإنجاز الملف بأقرب وقت ممكن.

