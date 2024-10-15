في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والصناعي.. جامعة النيل تكرم النائب شريف الجبلي

استقبل الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل اليوم، النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، تلبية لدعوة رئيس الجامعة في زيارة شهدت مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز التعاون بين الجامعة وقطاع الصناعة.

أقيمت الزيارة في مقر الجامعة، وبدأ اللقاء بعرض تقديمي شامل من قِبَل الدكتور وائل عقل، استعرض فيه مسيرة الجامعة الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى الإطلاع على أحدث البرامج والتخصصات التي تواكب احتياجات سوق العمل.

وأكد عقل على أهمية التعليم العالي في تطوير الكوادر البشرية.

وطلب من النائب دكتور شريف الجبلي دعمه للجامعة بتوطيد العلاقات لدخول الجامعة لعدد من الدول الافريقية لاستقبال طلبة افارقة سواء للدراسات الجامعية أو الدراسات العليا للتخصصات الحديثة والمهمة والمتطورة. مثل الذكاء الاصطناعي والرقمية وغيرها

خلال اللقاء، ناقش الجبلي أهمية الربط بين التعليم والصناعة، مشيرًا إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية. وأكد على دور جامعة النيل كمؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي، قادرة على تزويد القطاع الصناعي بالكوادر المدربة والمبتكرة ولدعم الاقتصاد الوطني.

كما أعرب الجبلي عن تقديره للدور الذي تلعبه جامعة النيل الأهلية في دعم الأفكار الريادية والمبادرات البحثية، مشددًا على أهمية تبني مشروعات مشتركة تهدف إلى تطوير الصناعات المحلية وتعزيز التنافسية في السوق الإفريقية.، حيث يلقى ملفي قطاع التعليم العالي والصناعة والبحث العلمي اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ولربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

في ختام الزيارة، قام الدكتور وائل عقل بتكريم النائب شريف الجبلي بدرع الجامعة، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في مجال الصناعة ودعمه المستمر للتعاون مع المؤسسات التعليمية. وأعرب الجبلي عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أن التعاون بين التعليم والصناعة هو مفتاح النجاح والتقدم.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة للنائب الجبلي لأهتمامه بملف البحث العلمي بالصناعة وللجامعات المصرية المتميزة مثال جامعة النيل لتوسيع نطاق شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.