وسام أبو علي يسجل في تعادل منتخب فلسطين أمام الكويت

نجح منتخب فلسطين في خطف تعادل مثير في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام الكويت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي أقيمت على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

شارك وسام أبو علي مهاجم الأهلي أساسيًا، وخاض اللقاء كاملًا، كما سجل هدفًا من ثنائية منتخب فلسطين في شباك الكويت.

كما تواجد عمر فرج مهاجم الزمالك، في التشكيل الأساسي للمنتخب الفلسطيني، ولعب حتى الدقيقة 46، حيث استبدل بزميله عدي الدباغ.

شهد الشوط الأول من المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب.

وفي الدقيقة 31، تقدم منتخب الكويت بهدف عن طريق يوسف ناصر من ركلة جزاء، ليهدئ منتخب بلاده في المقدمة.

ولكن منتخب فلسطين لم يستسلم، ورد سريعًا بهدف التعادل عن طريق وسام أبو علي من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 41، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

بمشاركة وسام أبو علي وعمر فرج.. منتخب فلسطين يخطف تعادلًا قاتلًا من الكويت

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، حيث حاول كلا المنتخبين حسم المباراة لصالحه، حتى جاءت الدقيقة 80، نجح يوسف ناصر في تسجيل هدفه الثاني في المباراة لصالح منتخب الكويت.

وفي الوقت القاتل، تمكن زيد قنبر من خطف هدف التعادل القاتل لمنتخب فلسطين في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وبتلك النتيجة، وصل رصيد منتخب فلسطين إلى نقطتين، يتذيل بهما ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بينما رفع منتخب الكويت رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الخامس.