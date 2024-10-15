استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024، وفقًا لآخر البيانات المتاحة على شاشات البنوك المحلية، حيث يبحث العديد من المهتمين عن التغيرات في سعر الدولار يوميًا.

وفيما يلي تفاصيل حول قيمة الدولار في البنوك المصرية المختلفة خلال تعاملات اليوم، وفقًا لآخر التحديثان

في البنك المركزي المصري، تم تسجيل قيمة الدولار عند 48.55 جنيه عند الشراء و48.65 جنيه عند البيع، مما يعكس استقرارًا في الأسعار دون تغيرات كبيرة.

أما في البنك الأهلي المصري، فقد وصلت قيمة العملة الأمريكية إلى 48.54 جنيه عند الشراء و48.64 جنيه عند البيع.

وفي بنك مصر، سجلت قيمة الدولار 48.52 جنيه عند الشراء و48.62 جنيه عند البيع، محافظًا على مستويات قريبة من أسعار السوق المتداولة.

أما بالنسبة للبنك التجاري الدولي، فقد استقرت قيمة الدولار عند 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، جاءت الأسعار مرتفعة نسبيًا حيث بلغ الدولار 48.58 جنيه عند الشراء و48.68 جنيه عند البيع.

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر شراء العملة الأمريكية 48.58 جنيه، بينما سجل سعر البيع 48.68 جنيه.

وفي بنك الإسكندرية، تم تداول الدولار عند مستوى 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا مشابهًا لباقي المؤسسات المصرفية.

أما في بنك كريدي أجريكول، فقد وصلت قيمة الدولار إلى 48.57 جنيه عند الشراء و48.67 جنيه عند البيع، مما يشير إلى استقرار السعر ضمن نطاق قريب من مستوياته في البنوك الأخرى.

وفي بنك HSBC، استقر الدولار عند 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، دون تغيرات ملحوظة في الأسعار مقارنةً بالسوق.

وفي بنك فيصل الإسلامي، تم تسجيل الدولار عند نفس مستويات بنك HSBC، حيث بلغ 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، محافظًا على استقرار أسعار الصرف في أغلب البنوك المصرية.