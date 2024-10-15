بالصور.. محافظ الجيزة يتفقد سوق الجملة ويؤكد توافر الخضراوات والفواكه

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص المحافظة على التوسع في انشاء المنافذ السلعية وتوفير كافة احتياجات المواطنين بها من سلع غذائية واساسية وخضروات وفاكهة مع مراعاة ان تغطي كافة قطاعات المحافظة مؤكداً علي التعاون مع وزارة الزراعة خلال المرحلة الحالية لإنشاء عدداً من المنافذ البيعية لعرض منتجات الوزارة للمواطنين بأسعار مناسبة علي أن يتم الاعلان عن مواقعها قريباً .

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر وذلك لمتابعة سير العمل داخل السوق وحركة البيع والشراء والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع والاطمئنان علي جودة المعروضات .

واطلع محافظ الجيزة علي موقف السوق الحالي والتوسعات المستقبلية موجها بضرورة استكمال كافة أعمال المرافق بالسوق .

والتقى المحافظ خلال جولته داخل السوق بعدد من تجار الخضراوات والفاكهة داخل السوق واصحاب المحال .

حيث اطلع المهندس عادل النجار علي عدداً من المعوقات التي تواجه التجار بمنظومة العمل وبحث سبل مواجهتها وحلها بالاضافه الى بحث آليات توفير السلع بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في الأسعار والوقوف بجانب المواطنين نظراً للظروف الاقتصادية الحالية .

كما اطمئن المحافظ من التجار على حركة البيع داخل منافذ التجزئة للخضروات والفاكهة بالسوق والمقامة علي مساحة 700 م2 والتى تضم 18 باكية للخضروات والفاكهة للبيع بالتجزئة بسعر الجملة لتحفيز المواطنين علي شراء احتياجاتهم من السوق مؤكداً علي الأهمية الكبيرة التي يعكسها السوق وما يمثله من مركز ضخم لبيع الخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار اقل من الاسعار المعروضة بأسواق التجزئة بنسب كبيرة .

وخلال جولته حرص المحافظ على تفقد مقار جهاز الجبانات والجهاز التنفيذي لمشروع استهلاك الطرق . وقام خلالها بتفقد الإدارات المختلفة لجهاز الجبانات واستهلاك الطرق وعدد من مواقع العمل التابعه للمنطقة الصناعية والاستثمارية ومتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنيين .

رافق المحافظ السادة ابراهيم الشهابى و هند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش .