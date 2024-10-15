الأزهر والقومي للمرأة ينظمان ندوة تثقيفية عن الزواج المبكر بالمنيا

نظمت مبادرة "معاً لحماية أولادنا" بالتعاون مع فريق "صناع الأمل" مساء اليوم الثلاثاء لقاءً توعوياً في قرية بني أحمد الشرقية بمركز المنيا، بهدف توعية الشباب المقبلين على الزواج ومخاطر الزواج المبكر.

شهد اللقاء حضور، محمد علي عبد المنعم مؤسس المبادرة، والناشط السياسي والحقوقي على عبد المنعم، والدكتور علاء نصر المحاضر بالشريعة الإسلامية.

كما شارك في الفعالية الشيخ خاطر قطب موجه عام بمنطقة وعظ المنيا وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والشيخ كريم مصطفى القارئ والمبتهل، والمستشارة دعاء شلقامي والدكتورة ريهام يحيى من المجلس القومي للمرأة، والإعلامية هدى إسماعيل، واندرو بلاطى المرشح البرلمانى السابق، ومصطفى سمير عضو مجلس ادارة مركز شباب بني احمد.

وأكد أعضاء المجلس القومي للمرأة أن هذه الفعالية تهدف إلى توعية الأسر بمخاطر الزواج المبكر وتقديم نصائح استرشادية للشباب لبناء حياة زوجية سعيدة.

وقال محمد عبد المنعم، مؤسس المبادرة، ان هذه الخطوة، تأتي في إطار جهود المبادرة المستمرة لاستهداف القرى والمراكز في محافظة المنيا، حيث تسعى إلى نشر الوعي حول القضايا الاجتماعية الهامة، خصوصاً فيما يتعلق بالزواج المبكر، وتم التحضير للفعالية تحت رعاية جمعية صناع الأمل للتنمية، التي تعمل على دعم المبادرات المجتمعية وتوعية الشباب.



واضاف مؤسس المبادرة، يأتي ذلك فى اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة- لبناء انسان " التي اطلقها الرئيس و تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي الاجتماعي بين المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الثقافة المدنية والوعي بحقوق الإنسان، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات توعوية في مختلف المراكز.

واوضح ان هذه الخطوة، تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، حيث تؤكد المبادرة على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني. من خلال هذه الجهود، تسعى مصر لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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