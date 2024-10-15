بعد افتتاحه بالأقصر.. 10 معلومات حول منتدى الشباب العربي الأوروبي الثامن

افتتحت بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الشباب العربي الأوروبي، في نسخته الثامنة، والذي يقام تحت شعار "الشباب والحوار بين الثقافات في عصر الذكاء الاصطناعي"، خلال الفترة من 14-19 أكتوبر 2024.

حضر الافتتاح كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والدكتور سلطان النيادي نائب رئيس مركز الشباب العربي، ونينا جروموشا، رئيسة المجلس الاستشاري للشباب - مجلس أوروبا، وخورخي أورلاندو كويروس، رئيس المجلس المشترك للشباب - مجلس أوروبا، وفيصل علي غسال، وزير مفوض، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية.

تنشر "البوابة نيوز" أبرز المعلومات حول منتدى الشباب العربي الأوروبي الثامن في النقاط الآتية:

1 - مبادرة مشتركة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومجلس أوروبا وجامعة الدول العربية، والاتحاد الاوروبي.

2 - تعقد فاعليات المنتدى بالمدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود بمحافظة الأقصر.

3 - يشارك في المنتدي وفود من ٣٦ دولة منها ٢٤ دولة أوروبية و١٢ دولة عربية، هى (ألبانيا، غينيا، جورجيا، هولندا، اسبانيا، السويد، إنجلترا، سويسرا، تركيا، صربيا، البرتغال، اليونان، أمريكا، الأردن، السعودية، الامارات، الجزائر، العراق، تونس، الصومال، ليبيا، اليمن، المغرب، فلسطين، سوريا، الكويت، أرمينيا، اذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، جمهورية تشيك، فرنسا، المانيا، المجر، ايطاليا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا) بالإضافة إلى شباب من الدولة المستضيفة مصر.

4 – يشهد المنتدى مشاركة نحو 80 من القادة الشباب والناشطين وأصحاب المصلحة المشاركين في التعاون الأوروبي العربي، في المرحلة السنية من 18-30 عامًا للشباب من دول أعضاء في مجلس أوروبا أو الدول الموقعة على الاتفاقية الثقافية الأوروبية، والشباب الناشطين في منظمة شبابية أو مشروع يركز على التعاون الأوروبي العربي، أو الحوار بين الثقافات، أو محو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

5 - يهدف المنتدى إلى تجديد التعاون بين الشباب والمنظمات الشبابية التابعة للكيانين، حيث يوفر الحدث منصة فريدة للحوار وتبادل الخبرات، ومعالجة القضايا الملحة مثل الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان وتغير المناخ والتدهور البيئي وتأثير الذكاء الاصطناعي على الشباب.

6 - يناقش المنتدى، دور الشباب وتعزيز الحوار بين الشباب والمنظمات من الدول العربية والأوروبية في ظل التطور السريع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، والتوصل إلى أفكار مشتركة من خلال تبادل وجهات النظر والتوقعات بشأن الحوار والتعاون بين الثقافات وتبادل الآراء حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الشباب العربي والأوروبي، واستكشاف آثار الذكاء الاصطناعي على الشباب في السياقات العربية والأوروبية.

7 – يستهدف أيضا تحديد دور التاريخ والحضارات القديمة في تشكيل فهم التنوع الثقافي والتعايش السلمي، وتطوير الفهم المشترك للفوائد والمخاطر المحتملة التي يمثلها الذكاء الاصطناعي بالنسبة للشباب، وتعزيز التفاهم المتبادل حول أولويات وأساليب عمل قطاعات السياسة الشبابية في جامعة الدول العربية ومجلس أوروبا، ودعم الشباب في المشاركة في أنشطة الحوار المستقبلية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

8 - يتخلل المنتدي ورش عمل وندوات ومحاضرات عن تعزيز الحوار بين الثقافات في المنطقتين لتعزيز التفاهم المتبادل حول أولويات وأساليب عمل قطاعات السياسة الشبابية في جامعة الدول العربية ومجلس أوروبا.

9 - يعد المنتدى فرصة للشباب للمشاركة في الحوار والتبادل مع زملائهم من القادة الشباب وأصحاب المصلحة من الدول العربية والأوروبية، وفرص للتواصل مع الأفراد والمنظمات ذات التفكير المماثل، وإمكانية التعلم من الخبراء والممارسين في مجال عمل الشباب والحوار بين الثقافات والذكاء الاصطناعي.

10 – كما يعد فرصة لتطوير المهارات والمعرفة حول الموضوعات ذات الصلة بالتعاون العربي الأوروبي وعمل الشباب، والمساهمة في تطوير مبادرات ومشاريع جديدة تعزز التعاون العربي الأوروبي، وإمكانية بناء اتصالات وشراكات طويلة الأمد مع المنظمات والأفراد من المناطق العربية والأوروبية.

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