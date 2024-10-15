حزب الله: إسرائيل تستخدم ذخائر عنقودية في هجوم جديد على لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني عن تعرض مناطق لبنانية لهجوم بصواريخ محشوة بذخائر عنقودية محظورة دوليًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحزب إن الصواريخ أصابت مناطق متعددة، بينها وادي الخنازير وخلة راج وبعض المناطق المحيطة بين بلدتي علمان ودير سريان.

في بيان رسمي، استنكر "حزب الله" هذه الهجمات واعتبرها جزءًا من سلسلة اعتداءات مستمرة تستهدف الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وذكر الحزب أن هذه الهجمات تأتي نتيجة لفشل جيش الاحتلال في مواجهته المباشرة مع "حزب الله"، مشددًا على أن مثل هذه العمليات تتجاهل بشكل صارخ القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالنزاعات.

وطالب "حزب الله" الجهات المختصة في لبنان وكذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة هذه الهجمات، مشيرًا إلى تأثيراتها السلبية طويلة الأمد على السكان المدنيين.

وأكد الحزب على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم حيال هذه الانتهاكات.

في سياق متصل، أفادت مصادر لبنانية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات جوية على مناطق جنوبية في لبنان، بما في ذلك بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، إلى جانب استهداف منطقتي كفرجوز وحبوش في محافظة النبطية، وأخرى استهدفت بلدة تول.

هذه التطورات جاءت كجزء من تصعيد عسكري يثير المخاوف من تصاعد حدة الصراع في المنطقة.