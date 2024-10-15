عقب شكاوى المواطنين.. محافظ الدقهلية يكلف بإزالة منفذ بيع خضار وفاكهة بحي غرب

كلف اللواء مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره بالغاء ترخيص وإزالة منفذ بيع الخضار والفاكهة المقام بشارع المطافي بجوار سور الحي لمخالفته الشروط والتعليمات في إدارة وتشغيل المنافذ لخفض الأسعار.

وأشار اللواء " مرزوق " إلي أن قرار إزالة المنفذ جاء عقب ورود العديد من شكاوي المواطنين من المغالاة في الأسعار وعدم الاعلان عنها وتم رصد المنفذ علي مدار شهر كامل ومراقبته للتأكد من شكاوي المواطنين وفور التأكد من صحتها اصدرتي قراري بإزالته .

وقال " المحافظ " تم التنبيه علي صاحب المنفذ مرات عديده وإعطائه إنذار بالالتزام بالشروط والضوابط والاعلان عن الأسعار لتكون معلومه لدي المواطنين ولكن دون جدوى فكان قرار الإزالة هو الحل الأمثل.

وصرح اللواء "مرزوق" بأنه سيتم إعادة تخصيص المكان مره أخري لمجموعه من الشباب الجاد في العمل لمحاربة غلاء الأسعار وسيتم تقديم الدعم الكامل لهم من أجل أن يساهموا في رفع المعاناه عن كاهل المواطنين .

وأوضح " المحافظ " بأن الهدف من إقامة هذه المنافذ هو بيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضه مع تحقيق هامش ربح منخفض من أجل خلق روح التنافس ومحاربة الغلاء .

كما قال اللواء " مرزوق" أقمنا العديد من المنافذ والمعارض الدائمة التابعه للمحافظه والتي تقع تحت إشرافها ورقابتها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط الذي يأن كل يوم بسبب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات نظراً للظروف الاقتصاديه العالميه وللتغيرات المناخيه التي أثرت في المنتجات الزراعية.

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