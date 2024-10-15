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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان: سقوط شهداء في غارة إسرائيلية على منزل في الجنوب

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم /الثلاثاء/، بسقوط عدد من الشهداء في غارة نفذها الاحتلال الإٍسرائيلي استهدفت منزلا في مزرعة مشرف بقضاء صور في محافظة الجنوب.

وأشارت الوكالة إلى سقوط إصابات في غارة إسرائيلية على بلدة خربة سلم بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، كما شن طيران الاحتلال الإٍسرائيلي غارات على بلدات عيتا الشعب، وجبشيت، وعدشيت، والقصيبة في النبطية، بالإضافة إلى غارة على مبنى في المنطقة الواقعة بين بلدتي عزة واركي.

وأوضحت أن الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني في النبطية أدت إلى تدمير مبنى مؤلف من ثلاث طبقات.

ولفتت الوكالة اللبنانية إلى شن طيران الاحتلال الإٍسرائيلي غارة مستهدفا بلدة الطيري تزامنا مع قصف مدفعي طاول الوادي بين بلدتي حانين ودبل - قضاء بنت جبيل.

لبنان النبطية الاحتلال الإ سرائيلي