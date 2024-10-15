باحثة بالشأن الدولي: قوات اليونيفيل لا تشكل أي ردع للاحتلال الإسرائيلي

قالت الدكتورة زينة منصور، الباحثة في الشأن الدولي، عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان: «تعرضت قوات حفظ السلام على مدار التاريخ للاعتداءات، وهذه القوات عمرها 18 عاما، وتكلفتها التشغيلية سنويا 800 مليون دولار، ومهمتها تطبيق القرار 401 ومراقبة الحدود على الجانبين اللبناني والإسرائيلي وتسجيل المخالفات على جانب الحدود».

وأضافت «منصور»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات حفظ السلام تكلفت 15 مليار دولار كي تقوم بدور المراقبة وضبط أي انفلات أمني في لبنان، مشيرة إلى أنه منذ 4 أشهر تعرض جندي من قوات حفظ السلام للاعتداء داخل الأراضي اللبنانية لخروجه 100 متر عن الخط المرسوم له داخل الأراضي.

وتابعت: منذ سنة على بوابة مدينة صيدا تم الاعتداء على قافلة لليونيفيل كانت تسير بمواكبة الجيش اللبناني أيضا، وما حدث مؤخرا من استهداف إسرائيل لقوات حفظ السلام بجنوب لبنان، سببه أن اليونيفيل طالبت إسرائيل بتعديل مهامها.



