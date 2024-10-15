مسرح "المواجهة والتجوال" يختتم الجولة الأولى من المرحلة الخامسة

تختتم وزارة الثقافة فعاليات الجولة الأولى من المرحلة الخامسة لمشروع مسرح "المواجهة والتجوال"، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، وذلك بمحافظات "قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، دمياط"، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد الفنان محمد الشرقاوى مدير مشروع المواجهة والتجوال، أن الجولة الأولى من المرحلة الخامسة للمشروع، اختتمت فعالياتها اليوم الثلاثاء بعد أن شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا خلال ٣٣ ليلة عرض، بمتوسط عدد مشاهدين ٧٠ ألف مواطن، لعرضي "أكتوبر الذهبى وتوتة توتة" .

عرضت مسرحية "توتة توتة" بمحافظة قنا، يوم ٢٠ سبتمبر بقصر ثقافة قنا، ويوم ⁠٢١ سبتمبر بقرية المراشدة، ويوم ⁠٢٢ سبتمبر بقرية الطويرات، ويوم ⁠٢٣ سبتمبر بقرية كوم الضبع، ويوم ⁠٢٤-٩ بقصر ثقافة قنا، ويوم ⁠٢٥ سبتمبر بقرية الخطارة، ويوم ⁠٢٦ سبتمبر بقرية دراو.

وفى محافظة الأقصر، قدم عرض "توتة توتة" أيام ٢٨ و٢٩ و٣٠ سبتمبر بقصر ثقافة الأقصر، ويوم ⁠١ أكتوبر بقرية الماريس، ويوم ⁠٢ أكتوبر بقرية أرمنت الحيط، ويوم ⁠٣ أكتوبر بقرية أرمنت الوابورات، ويوم ⁠٤- ١٠ بقرية الرزيقات قبلي، ويوم ⁠٥ أكتوبر بقرية السلام (الغرز) .

وقدم عرض "توتة توتة" بمحافظة أسوان يومى ٧ و٨ أكتوبر بمسرح فوزي فوزي، ويوم ⁠٩ أكتوبر بمركز شباب غرب سهيل، ويوم ⁠١٠ أكتوبر بمركز شباب غرب أسوان، ويوم ⁠١١ أكتوبر بمركز شباب الدر - نصر النوبة، ويوم ⁠١٢ أكتوبر ببيت ثقافة كلابشة، ويوم ⁠١٣ أكتوبر بقصر ثقافة كركر، ويوم ⁠١٤- ١٠ بقرية الكرور .

كما تضمنت الجولة تقديم عرض "أكتوبر الذهبي" بمدينة العريش، أيام ٦و٧و٨ و٩و١٠ أكتوبر بقصر ثقافة العريش، وعرضت المسرحية بمحافظة دمياط يوم ١١ أكتوبر بقصر ثقافة فارسكور، وأيام ⁠١٢و١٣و١٤و١٥ أكتوبر بكفر سعد .