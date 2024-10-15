رونالدو يقود تشكيل منتخب البرتغال أمام إسكتلندا بدوري الأمم الأوروبية

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إسكتلندا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

يحل منتخب البرتغال، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره إسكتلندا بملعب هامبدن بارك، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية، قائد فريق النصر السعودي، تشكيل منتخب البرتغال أمام إسكتلندا.

ويتواجد رونالدو على رأس هجوم المنتخب البرتغالي أمام نظيره الإسكتلندي، رفقة دييجو جوتا وشيكو كونسيساو.

شارك رونالدو في مباراة البرتغال الماضية أمام بولندا، التي انتهت بفوز برازيل أوروبا بنتيجة 3-1، سجل خلالها صاروخ ماديرا هدفًا.

بهذا الهدف الذي سجله كريستيانو رونالدو، أصبح أول لاعب يسجل 5 أهداف دولية في سن الـ39، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا خاصة بعد تخطيه الـ900 هدف في مسيرته الكروية مع منتخب البرتغال والأندية المختلفة.

يتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل منتخب إسكتلندا الترتيب بلا نقاط.

تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة إسكتلندا

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أنطونيو سيلفا - روبن دياز - نونو مينديش

خط الوسط: فيتينيا - جواو بالينيا - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: شيكو كونسيساو - كريستيانو رونالدو - دييجو جوتا.