"تحت رجلينا" رقص معاصر بتجارب واقعية.. غدًا على جيزويت الإسكندرية

يقدم المخرج سمير مكيرش تجربة غنية في قالب رقص معاصر، العرض المسرحي الراقص "تحت رجلينا"، يتعرض من خلاله إلى تجارب تستعرض صمود النساء مستخدما قصصا واقعية للراقصات أنفسهن يعبرن فيها باللهجة المصرية والمحملة بطبيعتها بتعابير محلية تعكس أعباء المرأة المصرية والتحديات التي تواجهها مع مختلف مجتمعاتهن، وذلك باستخدام السرد القصصي من خلال الرقص والنصوص، ثم توسع المخرج في تقديم ذكريات وتجارب مجموعة أكبر وأكثر تنوعًا من النساء حيث تم جمع هذه القصص من خلال المقابلات الشخصية والبحث الميداني.

بدأ عرض مشروع عرض "تحت رجلينا" بشكل تجريبي في ديسمبر 2023 ضمن فعاليات "ليلة رقص معاصر" على مسرح نهاد صليحة، وبدأ الفريق استكمال مراحل ابداعاتهم في سبتمبر وأكتوبر 2024، والتي ستقدم غدا الأربعاء 16 أكتوبر في مركز الچيزويت الثقافي بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشارك المخرج ومصمم الرقصات سمير مكيرش (بالتعاون مع المؤدين)، إليا جيلين كمساعد، العرض أداء نادين نصر، شيماء شكري، لجين أشرف، تسنيم أشرف، ترجمة مريم دهب بالتعاون مع المؤدين ، موسيقى محمد بونجا، مدير الإنتاج أحمد عبدالسلام ميشو.



يذكر أن العرض بدعم من "مؤسسة آنا ليند"، و المعهد الفرنسي بالقاهرة، وبالشراكة مع چيزويت الإسكندرية واستوديو فيلا 70، العرض من إنتاج وصلة للفنون الأدائية واستوديو عزت عزت للرقص المعاصر.