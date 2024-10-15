ads
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي في إسرائيل قرر الأهداف التي سيتم مهاجمتها في إيران

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن المستوى السياسي في إسرائيل حدد "الأهداف التي سيتم مهاجمتها في إيران". 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير: "الأهداف واضحة - الآن هي مسألة وقت فقط".

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القرار بشأن الهجوم على إيران "سيقع على عاتق ثلاثة مسؤولين كبار فقط"، حيث سيتم إطلاع بقية أعضاء مجلس الوزراء السياسي الأمني على الخطوط العريضة للقرار فقط. والمسؤولون الثلاثة هم: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وفي بيان صادر عن مكتبه، أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستأخذ بعين الاعتبار رأي الولايات المتحدة، لكنها ستحدد ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني بناءً على "مصلحتها الوطنية".

جاء هذا الإعلان بعد تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن لنتنياهو من استهداف المواقع النووية أو النفطية الإيرانية، وذلك لتفادي مزيد من التصعيد في المنطقة، وسط مخاوف تتعلق بأسعار الطاقة العالمية.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، أبلغ نتنياهو بايدن أن الرد الإسرائيلي سيستهدف مواقع عسكرية في إيران، مما يعكس تصعيدًا متزايدًا في التوترات بين البلدين.

 

إسرائيل إيران رد إسرئيل رد إيران ضرب إيران