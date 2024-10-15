هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي في إسرائيل قرر الأهداف التي سيتم مهاجمتها في إيران

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن المستوى السياسي في إسرائيل حدد "الأهداف التي سيتم مهاجمتها في إيران".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير: "الأهداف واضحة - الآن هي مسألة وقت فقط".

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القرار بشأن الهجوم على إيران "سيقع على عاتق ثلاثة مسؤولين كبار فقط"، حيث سيتم إطلاع بقية أعضاء مجلس الوزراء السياسي الأمني على الخطوط العريضة للقرار فقط. والمسؤولون الثلاثة هم: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وفي بيان صادر عن مكتبه، أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستأخذ بعين الاعتبار رأي الولايات المتحدة، لكنها ستحدد ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني بناءً على "مصلحتها الوطنية".

جاء هذا الإعلان بعد تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن لنتنياهو من استهداف المواقع النووية أو النفطية الإيرانية، وذلك لتفادي مزيد من التصعيد في المنطقة، وسط مخاوف تتعلق بأسعار الطاقة العالمية.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، أبلغ نتنياهو بايدن أن الرد الإسرائيلي سيستهدف مواقع عسكرية في إيران، مما يعكس تصعيدًا متزايدًا في التوترات بين البلدين.