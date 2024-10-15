تفاصيل ضبط المتهمين برش رزاز سيلفي دفينس بإحدى الجامعات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية متضمناً قيام عدد من الطلبة برش رزاز من رادع شخصى داخل إحدى الجامعات بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية متضمناً قيام بعض الطلاب برش رزاز من رادع شخصى داخل إحدى الجامعات بالقاهرة مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الطلبة بحالات إختناق ، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة .

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 13/ اكتوبر الجارى بشكوى داخل إحدى الجامعات بالقاهرة متضمنةً قيام (3 طلاب) بإرتكاب الواقعة المشار إليها.. حيث تم ضبط مرتكبى الواقعة والعبوة المستخدمة في رش الرزاز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على سبيل المزاح.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

