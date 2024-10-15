ads
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط المتهمين برش رزاز سيلفي دفينس بإحدى الجامعات في القاهرة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية متضمناً قيام عدد من الطلبة برش رزاز من رادع شخصى داخل إحدى الجامعات بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة .
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية متضمناً قيام بعض الطلاب برش رزاز من رادع شخصى داخل إحدى الجامعات بالقاهرة مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الطلبة بحالات إختناق ، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة .
بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 13/ اكتوبر الجارى بشكوى داخل إحدى الجامعات بالقاهرة متضمنةً قيام (3 طلاب) بإرتكاب الواقعة المشار إليها.. حيث تم ضبط مرتكبى الواقعة والعبوة المستخدمة في رش الرزاز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على سبيل المزاح.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.
 

المواقع الإخبارية رزاز الجامعات بالقاهرة