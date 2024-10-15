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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. بعد تكريمه بملتقى نجم العرب.. حسن الرداد: دوري في "محارب" كان صعب

حسن الرداد
حسن الرداد
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أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته بعد تكريمه في مهرجان ملتقى نجم العرب عن مسلسل “محارب” الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضى .

وأشار الرداد إلى أن دوره في مسلسل “محارب” كان دور صعب، حيث أن الدور به الكثير من المشاعر، وبذل في المسلسل مجهود كبير كي يخرج بصورة مميزة.

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار درامي اجتماعي، حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيداً عن مشاكل أقربائه، ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد موت أمه، وهو من بطولة كل من حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، محمود عمرو ياسين.

الفنان حسن الرداد حسن الرداد مسلسل محارب