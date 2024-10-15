مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو سائق توكتوك في الشرقية

كشف مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والذى يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بالانتحار بإلقاء نفسه فى المياه من أعلى أحد الكبارى بمحافظة الشرقية، مجتزأ عن مضمونه .

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14 اكتوبر الجارى حال قيادة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مركبة توك توك "بدون لوحات أو تراخيص تُثبت ملكيته لها" بمنطقة غير مصرح بمرور مركبات التوك توك بها بأحد الطرق العامة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق قامت حملة مرورية بإستيقافه والتحفظ على مركبة التوك توك لمخالفاته فى إطار تحقيق الإنضباط بالشارع المصرى، وتمت كافة الإجراءات فى الإطار القانونى دون أية تجاوزات، وفى وقت لاحق قام المذكور بإلقاء نفسه من أحد الكبارى بذات الدائرة .. على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم إنقاذه ونقله لأحد المستشفيات وإسعافه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

يأتى ذلك فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة .. وهو ما يعيه الشعب المصرى .