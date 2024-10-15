إعدام نصف طن أغذية فاسدة في دمياط

نجحت مديرية الصحة في دمياط، في ضبط وإعدام أكثر من نصف طن أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي فى حملة مكبرة لمراقبة الأغذية، حرصا على وصول غذاء صحى وآمن للمواطنين، و بناء علي توجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط و تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والاشراف المباشر لمراقب عام الاغذية وفريق العمل بالادارة .

وشنت ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بادارة دمياط حملات مكثفة على أماكن بيع و تصنيع المنتجات الغذائية للتأكد من وجود منتج عالى الجودة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ووجود شهادات صحية لمتداولى الاغذية، حيث تم المرور على المطاعم ومحال المجمدات والمحال العامة بدمياط الجديده والتى تم فيها المرور على 78 منشاة عدد 61 منشاة تدار بدون ترخيص وعدد 8 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة وتم مخاطبة الجهة المختصة لغلقها اداريا.

تم تحرير 141محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة، كما تم اعدام 483 كيلو أغذية وزيوت طعام تالفة وغير صالحة للاستهلاك كما تم ضبط 150 كيلو جبن ابيض منتهى الصلاحية وتم سحب 18عينة للفحص بالمعمل المشترك.

