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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليلي شريف تهزم بطلة مالي وتتوج بذهبية مالابو المفتوحة للتايكوندو

ليلي
ليلي
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فازت ليلى شريف لاعبة منتخب مصر للتايكوندو اليوم بالميدالية الذهبية ببطولة مالابو المفتوحة للتايكوندو المقامة في غينيا الاستوائية خلال الفترة ما بين 15 حتى 16 أكتوبر الجاري.

افتتحت ليلى مشوارها بالبطولة بمنافسات وزن 49 كجم بالفوز على بطلة غينيا الاستوائية بنتيجة 2-0 في مباراة نصف النهائي قبل أن تفوز في المباراة النهائية على بطلة مالي وتحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.

كانت ليلى قد حققت الميدالية الذهبية بوزن 49 كجم بمنافسات بطولة كأس الرئيس التي أقيمت مؤخرا في غينيا الاستوائية. 

يذكر أن أبطال مصر كانوا قد شاركوا مؤخرا ببطولة كأس الرئيس بغينيا الاستوائية، وتمكن أبطال وبطلات مصر من حصد 5 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية و3 برونزيات.

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