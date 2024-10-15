انعقاد لجنة مقابلات وظائف ديوان عام محافظة دمياط

ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اليوم، اللجنة المُنعقدة لمقابلة واختبار المتقدمين لشغل وظائف مهندسين ومحاسبين وشئون قانونية بديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية لسد العجز، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على ادارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأعضاء اللجنة.

وتواصلت نائب محافظ دمياط، مع المتقدمين ، واطلعت على الخبرات العملية السابقة لديهم والسمات الشخصية والمهارات التقنية التي تؤهلهم لشغل الوظائف المطلوبة واستمعت لرؤيتهم لتطوير العمل ومدى احاطتهم بالابعاد المختلفة ، وأكدت المهندسة شيماء الصديق على حرص اللجنة في تحري الدقة في الاختيار وفق الاحتياجات المقررة والخبرات والمهارات التقنية لدى المتقدمين لاختيار الأنسب لشغل الوظائف.

يذكر أنه تم عقد مجموعة من المقابلات في اللجنة السابقة، كما تم الاعلان عن تلك الوظائف والتخصصات المطلوبة وشروط التقدم لها في منتصف شهر أغسطس الماضي واستمر استقبال الطلبات المقدمة فالفترة من ٢٠٢٤/٨/١٨ وحتى ٢٠٢٤/٨/٢٢.

أجرى اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد جولة بقرية الحورانى التابعة لمركز فارسكور في دمياط لمتابعة فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

حيث تضمنت الفاعليات ندوات توعوية وإرشاد دينى عقدتها مديرية الأوقاف والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، وإطلاق الإدارة المركزية للرى ندوة عن اعادة تجفيف ورد النيل والاستفادة منه ، علاوة على قيام فرع المجلس القومى للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص ندوة عن التربية الإيجابية للمراهقين واطلقت وحدة حماية الطفولة ندوة عن آلية حماية الطفل وخط نجدة الطفل