بعد سلسلة من العارات.. 7 محاولات توغل برية للاحتلال في جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لبنان، عن آخر تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، قائلا، إن هناك اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة في الجنوب اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «سنجاب»، خلال مراسلته للقناة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدم في مناطق متفرقة في القطاع الشرقي الذي شهد أكثر من 7 محاولات من الاحتلال للتوغل برا منذ أمس وحتى صباح اليوم.

وأكد أن الاحتلال شن سلسلة من الغارات الجوية استهدفت عدة مناطق في القطاع الشرقي بالإضافة إلى قصف مدفعي متزامن استهدف هذه المناطق في إطار الغطاء الجوي الذي يوفره جيش الاحتلال لقوات المشاة الإسرائيلية التي تحاول التقدم.

وأوضح أن هناك مقاومة شرسة في الميدان ما أدى إلى سقوط عدد من جنود جيش الاحتلال بين قتيل وجريح، متابعا: «المقاومة استهدفت تجمع لجنود جيش الاحتلال بالصواريخ والقذائف ما أدى إلى إصابات مباشرة، كما استهدفت المقاومة تجمعات في عدة مناطق متاخمة للحدود بالإضافة إلى رشقة صاروخية بمنطقة حيفا».

وواصل: «التطور الأبرز على مدار الساعات الماضية إسقاط مسيرة إسرائيلية، وهي الأولى التي يتم إسقاطها منذ بداية العدوان».