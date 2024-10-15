حديقة خدعت زوارها بعرض أكبر سمكة في العالم واتضح أنها روبوت

أصبحت الروبوتات تسيطر في مختلف المجالات، وأصبحت على شكل حيات وأسماك أحيانا، حيث تعرض حوض أسماك صيني لهجوم عنيف من رواده الغاضبين بعد أن تبين أن سمكة القرش الضخمة التي أثارت ضجة كبيرة في الحوض كانت روبوتا.

وذكرت صحيفة "جام برس" الصينية أن عملية التزوير "العميقة" حدثت في حديقة "شياوميشا سي وورلد" البحرية في مدينة شنتشن، والتي افتتحت في الأول من أكتوبرالجاري بعد عملية تجديد استمرت 5 سنوات.

وكان الزوار حريصين على الاطلاع على عامل الجذب الرئيسي في المنتزه الترفيهي، وهو سمكة قرش الحوت، أكبر سمكة في العالم، والتي يمكنها أن يصل طولها إلى أكثر من 60 قدما.

وتُظهر الصور الملتقطة من خلال زجاج الخزان، الروبوت الذي يتميز بفجوات واضحة في جذعه، حيث تم ربط أجزائه. وأثارت هذه "الكذبة البيضاء الكبرى" غضب رواد الحديقة، الذين غمروا شياوميشا بوابل من الانتقادات عبر الإنترنت.

ومنذ ذلك الحين، برر ممثلو شركة شياوميشا الانتقادات، زاعمين أن القرش الروبوتي، الذي تكلف بناؤه ملايين اليوانات الصينية، لم يتم تصميمه "لاصطياد" الزوار، بل للالتزام بالقوانين التي تحظر تجارة أسماك قرش الحوت.

وإذا تحدثنا عن التقليد، فهذه ليست المرة الأولى التي يشعر فيها شخص ما بأنه تعرض للخداع من قبل حيوانات الحدائق الصينية.

ففي وقت سابق، تعرضت العديد من حدائق الحيوان في الصين لانتقادات شديدة بسبب رش الكلاب بالطلاء لتبدو وكأنها باندا، لأنه لم يكن لديها الحيوانات الحقيقية.