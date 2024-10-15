منة تيسير: أقدم شخصية أُم مصرية أصيلة في مسلسل "روج أسود"

أعربت الفنانة منة تيسير عن سعادتها بردود الأفعال على شخصية يسرا التي قدمتها في مسلسل "العتاولة"، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وذلك خلال تكريمها في مهرجان ملتقى نجم العرب.

وأشارت منة تيسير، في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، إلى أنها تشارك في مسلسل "روج أسود"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، كما كشفت عن تفاصيل مشاركتها في المسلسل حيث أنها تجسد شخصية أم مصرية أصيلة خلال الأحداث.

مسلسل “روج أسود” بطولة كل من رانيا يوسف، وداليا مصطفى، ولقاء الخميسي، ومي سليم، وفرح الزاهد، ومنة تيسير، وأحمد فهيم، وأحمد جمال سعيد، وعابد عناني، ومن تأليف أيمن سليم، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.