السيطرة على حريق في موقع لتجميع قش الأرز بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية في محافظة الفيوم اليوم من السيطرة على حريق هائل نشب في موقع لتجميع قش الأرز بإحدى قرى مركز إطسا، وتصاعدت الأدخنة والنيران لمسافة كبيرة وتم السيطرة على الحريق قبل امتدادها للأراضى المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية، وتم تحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، بنشوب حريق هائل في موقع لتجميع قش الأرز بقرية قلمشاة بدائرة المركز.



علي الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنوا من السيطرة على النيران قبل امتدادها للأراضى المجاورة حيث تم عمل فواصل بين الأماكن المشتعلة والأخرى غير المشتعلة لمنع امتداد الحريق على مسافات كبيرة .

تبين من الفحص أن الحريق نشب في موقع لتجميع قش الأرز على مساحة فدان، وأن وراء الحريق قيام أحد المارة بالقاء عقب سيجارة بالقرب من مكان الحريق دون قصد، كما تبين أن النيران قضت على أكثر من 40طن قش أرز، تم تجميعها وضغطها في صورة بالات تمهيدا لنقلها خارج الموقع ولكن قضى الحريق على كميات كبيرة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.