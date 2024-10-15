رئيسة وزراء إيطاليا تصف الاتفاق مع ألبانيا بشأن المهاجرين بـ"الشجاع وغير المسبوق"

وصفت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، اليوم /الثلاثاء/ الاتفاق المثير للجدل مع ألبانيا، والذي تقوم بموجبه روما بإدارة مراكز استقبال المهاجرين في تيرانا، بأنه "شجاع"، بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وصرحت "ميلوني" أمام أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي بأن الاتفاق طريق جديد وشجاع وغير مسبوق، ولكنه يعكس تماما الروح الأوروبية ويجب أن تسلكه أيضا دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.

وكانت إيطاليا بدأت يوم أمس، نقل مجموعة أولى من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتحقّقت بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين البلدين، حيث ينص هذا الاتفاق الذي ندّدت به منظمات حقوقية، على إنشاء مركزين في ألبانيا تديرهما السلطات الإيطالية ويمكن فيهما للمهاجرين أن يتقدموا بطلبات اللجوء، وتتحمل إيطاليا مسؤولية كل ما يحدث داخل هذين المركزين، بينما تتولى قوات الأمن الألبانية مسؤولية الأمن خارجهما.

