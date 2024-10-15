الأمن يكشف حقيقة فيديو استيقاف رجل شرطة لمواطن في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يزعم خلاله أحد الأشخاص بقيام رجل شرطة باستيقافه بأحد الأكمنة بالجيزة واصطحابه لقسم الشرطة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق "تيك توك" يزعم خلاله أحد الأشخاص بقيام رجل شرطة باستيقافه بأحد الأكمنة بالجيزة واصطحابه لقسم الشرطة دون مبرر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 أكتوبر الجاري، وحال تحقق رجال الشرطة بأحد الأكمنة بالجيزة من شخصية المذكور، اعترض على ذلك فتم إصطحابه إلى ديوان القسم لفحص موقفه وتم صرفه خلال 10 دقائق من ديوان القسم عقب التأكد من أنه غير مطلوب على ذمة قضايا "دون وجود أى تجاوزات ".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة.