ads
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

آيه شحاتة تحصد ذهبية مالابو المفتوحة للتايكوندو بغينيا الإستوائية

ايه
ايه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فازت آية شحاتة لاعبة منتخب مصر للتايكوندو بالميدالية الذهبية ببطولة مالابو المفتوحة للتايكوندو المقامة في غينيا الاستوائية خلال الفترة من 15 حتى 16 أكتوبر الجاري.

افتتحت آية مشوارها بالبطولة بمنافسات وزن 67 كجم بالفوز على بطلة الجابون بنتيجة 2-0 في مباراة نصف النهائي قبل أن تفوز في المباراة النهائية على بطلة فرنسا وتحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.

كانت  آية قد حققت الميدالية الفضية بوزن 67 كجم بمنافسات بطولة كأس الرئيس التي أقيمت مؤخرا في غينيا الاستوائية.

يذكر أن أبطال مصر قد شاركوا مؤخرا ببطولة كأس الرئيس بغينيا الاستوائية وتمكن أبطال وبطلات مصر من حصد 5 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين

آية شحاتة ذهبية منتخب مصر للتايكوندو مالابو المفتوحة احمد محمدي