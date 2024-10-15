افتتاح المعرض الفني للطلاب الموهوبين بجامعة دمياط .. صور

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ومحمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط المعرض الفني للطلاب الموهوبين بمحافظة دمياط ، بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط ، وعمداء كليات الجامعة ووكلائها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

يأتي المعرض الفني للموهوبين نتاج لمخرجات ورش العمل والدورات التدريبية للطلاب الموهوبين من أبناء محافظة دمياط بقاعات ومعامل كليات الجامعة وعلى أيدي أساتذتها المتخصصين ، وذلك في إطار التعاون البناء بين جامعة دمياط وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بدمياط، وبناءً على خطة تنمية القدرات في مجالات الموهبة والتعلم الذكى لمحافظة دمياط للعام الدراسي (۲۰۲٤-۲۰۲).

حيث تم تدريب عدد ٣٧٠ طالبا من أبناء مدارس دمياط بكليات الجامعة خلال الفترة من ٢ / ٦ / ٢٠٢٤ وحتى ١ / ٩ / ٢٠٢٤ في عدة مجالات مختلفة وهي : كلية الفنون التطبيقية في مجالات الجرافيك البورتريه و الرسم ثلاثى الابعاد و التصوير والمونتاج وكلية التربية النوعية في مجالات البرمجة وتصميم مواقع ، والغناء والعزف و كلية العلوم في مجالات التوعية البيئية ، دورة استزراع فطر عيش الغراب ، وزراعة النباتات العطرية) وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في مجالات الروبوت ، الذكاء الاصطناعي ، برنامج العروض التقديمية والتحول الرقمي و كلية التجارة في مجال دراسة الجدوي و كلية الآداب في مجال كتابة القصة القصيرة ، كتابة الشعر عامية وفصحى ، التأليف المسرحي "مسرحية من فصل

واحد" ، والإلقاء وكلية التربية الرياضية في مجال تنس الطاولة كرة طائرة ، وألعاب قوى.

هذا وتفقد رئيس الجامعة والحضور المعرض الفني للطلاب الموهوبين الذى ضم مخرجات ورش العمل والدورات التدريبية، والتي تراوحت بين مشروعات علمية تسهم بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية مثل زراعة النباتات العطرية والطبية وفطر عيش الغراب ، كذلك أعمال فنية كبروتريهات وفن تعبيرى وطبيعة صامتة وتصوير ومونتاج ، إضافة إلى بنرات وملصقات ومطويات من انتاج وابداع الطلاب ، والعديد من المشروعات الإلكترونية التي توضح كيفية استخدام تطبيقات الحاسب والذكاء الاصطناعي .