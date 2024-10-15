السعودية تقدم دعمًا ماليًا بقيمة 10 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالسعودية، مذكرة دعم مالي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/، أن المذكرة وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو.

وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم دعم برامج وأنشطة اللجنة بقطاعات الصحة والمياه والبيئة والتغذية في قطاع غزة، إضافة إلى تمويل الأنشطة المخصصة للنازحين وتشمل الإغاثة العاجلة والإيواء.