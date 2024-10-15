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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تقدم دعمًا ماليًا بقيمة 10 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة
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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالسعودية، مذكرة دعم مالي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/، أن المذكرة وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو.

وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم دعم برامج وأنشطة اللجنة بقطاعات الصحة والمياه والبيئة والتغذية في قطاع غزة، إضافة إلى تمويل الأنشطة المخصصة للنازحين وتشمل الإغاثة العاجلة والإيواء.

مركز الملك سلمان للإغاثة السعودية غزة