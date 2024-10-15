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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة الخدمات الطبية للطلاب

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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عقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي اليوم اجتماعا لمناقشة حجم الانجاز فى الخطة الموضوعة بشأن تقديم الخدمات الطبية لطلاب الجامعة الأهلية، وذلك من خلال المركز التخصصي للتعليم والتدريب والرعاية الصحية (صحتك) .

حضر الاجتماع  الدكتور أحمد علي عامر منسق برنامج الطب والجراحة بالجامعة الأهلية ومحمود خليفه مدير عام الحسابات والموازنة وأحمد غريب  ممثل وزارة المالية بالجامعة.  

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وحوكمة كافه الإجراءات وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة في اطار حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للطلاب وفقا لأحدث الممارسات.

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