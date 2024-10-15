رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة الخدمات الطبية للطلاب

عقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي اليوم اجتماعا لمناقشة حجم الانجاز فى الخطة الموضوعة بشأن تقديم الخدمات الطبية لطلاب الجامعة الأهلية، وذلك من خلال المركز التخصصي للتعليم والتدريب والرعاية الصحية (صحتك) .

حضر الاجتماع الدكتور أحمد علي عامر منسق برنامج الطب والجراحة بالجامعة الأهلية ومحمود خليفه مدير عام الحسابات والموازنة وأحمد غريب ممثل وزارة المالية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وحوكمة كافه الإجراءات وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة في اطار حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للطلاب وفقا لأحدث الممارسات.