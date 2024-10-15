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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حزن يخيم على أهالي كفرالشيخ بعد تشييع جثمان طالب جامعة الجلالة

ودفنه بمسقط رأسه بمدينة بيلا

طالب كلية الطب بجامعة
طالب كلية الطب بجامعة الجلالة عبدالرحمن الحارس
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خيم الحزن والصدمة بين أهالي مدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من تشييع جثمان عبدالرحمن الحارس طالب كلية الطب بجامعة الجلالة، والذي لقي مصرعه مع عدد من زملائه في الحادث المأساوي، الذي وقع مساء أمس بنطاق محافظة السويس، أثناء استقلالهم أتوبيساً ينقلهم من الكلية للسكن الخاص بهم ، مما أدي لانقلابه نتيجة السرعة الزائدة من سائقه، نتج عنه وفاة 9 طلاب وأصابة 22 آخرين، ومن بين المتوفين، الطالب عبدالرحمن أحمد الحارس، بالفرقة التانية كلية الطب، ابن مدينة بيلا.

أدى أهالي بيلا صلاة الجنازة على الطالب الضحية، عقب وصول جثمانه، قادماً من مستشفي السويس، إلى مسقط رأسه في مدينة بيلا، وسادت حالة من البكاء حزنًا عليه، خاصة من أهله وزملائه، وأصدقائه ، حزنًا على رحيله ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته بمدينة بيلا.

كما سادت حالة من الحزن، بين أهالي بيلا عقب تلقي أسرة الطالب خبر وفاته في الحادث، فيما سارع أهالي القرية بتقديم واجب العزاء للأسرة وسط حالة من الترقب لوصول جثمانه للمشاركة في تشييع الجثمان.

ووقع حادث انقلاب اوتوبيس الطلاب بكلية الطب جامعة الجلالة ، على طريق الجلالة – السخنة، في اتجاه السويس، عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات ، لينتج عنه مصرع وإصابة العشرات.

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