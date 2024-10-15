بالأسماء.. إصابة 15 في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

أصيب 15 شخصا منذ قليل بينهم أربعة أطفال في انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم بطريق ديروط الفرافرة بنطاق محافظة الوادي الجديد،وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين الى مستشفى الفرافرة المركزي.

اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد تلقي بلاغا من ادارة النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال إحدى المزارع بطريق الفرافرة ديروط بالكيلو 15 وتم نقلهم لمستشفى الفرافرة المركزي وهم: "صفاء أنور توفيق 35 عام ، سعاد نصر الدين 43 عام، حنين حماده نصر الدين 43 عام ، زياد محمد غزالي محمد 15 عام ، عبده محمد غزالي محمد 13 عام ، ايمان رشاد محمد 35سنه، اشرف احمد سليمان 38 عام ، سيف أحمد حفظي 13 عام ، مروة محمد ابوزيد 16سنه، هويدا عبدالغني حسان 17 عام ،محمد حسين أحمد 17 عام ، محمد صلاة النبي محمود 17 عام ، اشرف صلاة النبي محمود 15 عام ، أحمد محمد احمد غانم 52 عام ، حسني سيد حسن 16عام، وجار تحرير محضر بالواقعه واحالته للنيابة العامه لمباشرة التحقيق.