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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمود عمرو ياسين يتعاون مع ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025

محمود عمرو ياسين
محمود عمرو ياسين
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أعرب الفنان محمود عمرو ياسين عن سعادته بعد تكريمه في مهرجان ملتقى نجم العرب عن دوره في مسلسل محارب والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

وقال محمود عمرو ياسين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن ما جذبه لمسلسل محارب أن شخصية إبراهيم التي قدمها في مسلسل "محارب"، شخصية شريرة وهي شخصية جديدة عن أدواره السابقة.

وأشار محمود عمرو ياسين إلى مشاركته مع ياسيمن عبد العزيز وكريم فهمي في عمل درامي جديد، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار درامي اجتماعي، حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيداً عن مشاكل أقربائه، ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد موت أمه، ويشارك محمود ياسين جونيور في بطولة المسلسل أمام النجوم حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي.

محمود عمرو ياسين محارب مسلسل محارب ياسمين عبد العزيز رمضان 2025