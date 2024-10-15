محمود عمرو ياسين يتعاون مع ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025

أعرب الفنان محمود عمرو ياسين عن سعادته بعد تكريمه في مهرجان ملتقى نجم العرب عن دوره في مسلسل محارب والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

وقال محمود عمرو ياسين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن ما جذبه لمسلسل محارب أن شخصية إبراهيم التي قدمها في مسلسل "محارب"، شخصية شريرة وهي شخصية جديدة عن أدواره السابقة.

وأشار محمود عمرو ياسين إلى مشاركته مع ياسيمن عبد العزيز وكريم فهمي في عمل درامي جديد، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار درامي اجتماعي، حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيداً عن مشاكل أقربائه، ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد موت أمه، ويشارك محمود ياسين جونيور في بطولة المسلسل أمام النجوم حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي.