الهيئة الإنجيلية تنظم المؤتمر الإقليمي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع هيئة الدياكونية، المؤتمر الإقليمي الثاني لتشبيك التعلم في تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

انطلقت فعاليات المؤتمر في مملكة البحرين خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

شهد المؤتمر مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني والمجالس المتخصصة، مثل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والمجلس السكاني الدولي في مصر، والمجلس الأعلى للسكان في الأردن، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر.

استعرض المؤتمر خلال جلسات العمل أفضل الممارسات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب من الدول العربية المشاركة بهدف نشر المعارف وتعزيز التعلم. تناولت الجلسات قضايا الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتغيرات المناخية، والتشريعات المختلفة المتعلقة بهم. كما تم تنظيم زيارة ميدانية للمركز البحريني للحراك الدولي.

وقد شارك في فعاليات المؤتمر ست دول عربية، هي: جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، المملكة المغربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة فلسطين.

اختتم المؤتمر بجلسة نقاشية تناولت ممارسات متنوعة من الدول العربية حول حقوق الصحة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وما يمكن تعزيزه في هذا المجال.

9ea5f25a-50ea-4ea3-b26a-891cbcd2a738

71827c5d-0dc6-4034-af6b-0f3696948659