انطلاق حملة "ريد ويك" في جامعة دمياط

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم، تدشين حملة (Red week) التي ينفذها الهلال الأحمر المصري في رحاب جامعة دمياط بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط ، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.



تأتي حملة (red week) للهلال الأحمر ، والتي تمتد على مدار يومين ، بهدف توعية طلاب الجامعة بأساليب التغذية السليمة ونشر ثقافة التطوع وتعريفهم بمجالات التطوع المتاح، وذلك لبناء جيل جديد واعٍ ومسئول لدعم المجتمع والمشاركة الفعالة في الأنشطة التطوعية .



استمع رئيس الجامعة لنصائح وتوجيهات فريق الحملة لطلاب الجامعة ، مشيداً بدور الهلال الأحمر في رفع الوعي الصحي والوقائي ، وتقديم الخدمات الطبية وخاصة في أوقات الأزمات .



يذكر أن حملة RED" WEEK"، الهدف منها استثمار طاقات الشباب الجامعي من خلال تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع، وتأتي الحملة بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري، ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات على مستوى ٣٥ جامعة مصرية.



تستمر الحملة لمدة 3 أيام داخل جامعة دمياط وتشمل حملات توعية، وتقديم نصائح، وإرشادات تسهم في تحسين العادات الغذائية للطلاب، ورفع الوعي بالإسعافات الأولية، لتعزيز الصحة العامة بين الطلاب.

كما التقى الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط بالطلاب ذوي الإعاقة وعددهم ١١١ طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة ، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر أنيس مدير المركز ، والدكتور عمرو إسماعيل نائب مدير المركز ، والدكتور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، وسمير الجمل مدير الإدارة التعليمية بدمياط الجديدة.



رحب الدكتور عبد الناصر أنيس مدير المركز بالطلاب ذوي الإعاقة بجامعة دمياط ، في اللقاء الافتتاحي لبدايات عمل المركز لخدمة طلابه

ووجه الشكر لرئيس الجامعة على دعمه للطلاب ذوي الإعاقة وحرصه على توفير بيئة أكاديمية مناسبة لهم .